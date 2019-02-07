Биометрический заграничный паспорт: что изменилось для украинцев

В Украине биометрический заграничный паспорт для ребенка оформляется с первых дней ее рождения. Владельцы таких паспортов имеют право свободно путешествовать в 131 страну мира.

Об этом сообщает газета Кабмина «Урядовий кур’єр».

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«Согласно данным рейтинга Global Passport Power Rank 2019, обнародованного на портале Passport Index относительно паспортов мира по количеству стран, доступных для посещения без визы, на первом месте паспорт ОАЭ с возможностью въезда без виз в 167 стран.

В сообщении отмечается, что украинский зарубежный документ опередил все страны бывшего советского пространства.

Украинцы могут ехать в Европу без визы, имея при себе биометрический загранпаспорт гражданина Украины.

Документы для поездок за границу, которые оформляются с конца 2016 года, – биометрические; в 2015-2016 годах выдавали как биометрические, так и обычные паспорта.

В новой версии документа отличие от старой состоит в том, что он имеет встроенный в обложку электронный чип, на котором есть информация о владельце паспорта, цифровое фото, отпечатки указательных пальцев.

Кроме того, по письменному заявлению владельца паспорта, к нему может быть внесена дополнительная информация (группа крови, семейное положение и т.д.).

Украинцы, не имеющие биометрического загранпаспорта, должны, как и раньше, оформлять визу.