Биометрический заграничный паспорт: что изменилось для украинцев

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В Украине биометрический заграничный паспорт для ребенка оформляется с первых дней ее рождения. Владельцы таких паспортов имеют право свободно путешествовать в 131 страну мира.
Об этом сообщает газета Кабмина «Урядовий кур’єр».
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«Согласно данным рейтинга Global Passport Power Rank 2019, обнародованного на портале Passport Index относительно паспортов мира по количеству стран, доступных для посещения без визы, на первом месте паспорт ОАЭ с возможностью въезда без виз в 167 стран.
В сообщении отмечается, что украинский зарубежный документ опередил все страны бывшего советского пространства.
Украинцы могут ехать в Европу без визы, имея при себе биометрический загранпаспорт гражданина Украины.
Документы для поездок за границу, которые оформляются с конца 2016 года, – биометрические; в 2015-2016 годах выдавали как биометрические, так и обычные паспорта.
В новой версии документа отличие от старой состоит в том, что он имеет встроенный в обложку электронный чип, на котором есть информация о владельце паспорта, цифровое фото, отпечатки указательных пальцев.
Кроме того, по письменному заявлению владельца паспорта, к нему может быть внесена дополнительная информация (группа крови, семейное положение и т.д.).
Украинцы, не имеющие биометрического загранпаспорта, должны, как и раньше, оформлять визу.
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