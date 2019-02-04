Украинцы с марта смогут ездить в Грузию по ID-картам

С 1 марта вступает в силу соглашение между правительствами Украины и Грузии о взаимной отмене визовых требований.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины на странице в Facebook.

“1 марта 2019 года вступает в силу обновленное Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Грузии о взаимной отмене визовых требований – в дополнение к существующему безвизу вводятся взаимные поездки граждан Украины и Грузии на основании внутренних паспортов в форме карты (ID), содержащих бесконтактный электронный носитель”, говорится в сообщении.

Граждане Украины смогут находиться на территории Грузии (и наоборот) без виз в течение 90 дней ежегодно на основании ID-карт.

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