Инфляция в январе ускорилась из-за повышения тарифов и подорожания продуктов - Госстат

Потребительские цены в Украине в январе 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года выросли на 1,0%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

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По данным статистического ведомства, в годовом измерении (к январю 2018 года) цены в Украине выросли на 9,2%.

Напомним, что в декабре 2018 года месячная инфляция составила 0,8%, годовая – 9,8%.

Продукты в Украине за январь 2019 года подорожали на 2,2%. Овощи подорожали на 16,6%, фрукты – на 4,7%, яйца подешевели на 0,5%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,2%, на одежду и обувь – снизились на 4,6%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 2,6%, в том числе горячая вода, отопление – на 11,0%.

Предметы домашнего обихода бытовая техника подорожали на 0,5%, здравоохранение – на 0,9%, транспорт подешевел на 1,7%, связь подорожала на 2,5%, отдых и культура – на 0,7% , образование – на 1,4%, рестораны и гостиницы – на 0,8%.