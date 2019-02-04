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НБУ обнародовал прогноз по инфляции на 2019-2020

НБУ обнародовал прогноз по инфляции на 2019-2020

Национальный банк Украины сохранил прогноз инфляции на 2019-2020 годы на прежнем уровне.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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В частности, в 2019-2020 годах потребительская инфляция будет снижаться – до верхней границы целевого диапазона 5% ± 1 в. п. в начале 2020 года и целевого уровня 5% в конце года. Прогноз роста цен в 2019 году остается неизменным – 6,3% на конец года.

Главными факторами, которые обусловят рост цен в 2019 году, будут повышение тарифов и заработных плат, которые будут увеличивать производственные затраты бизнеса и стимулировать потребительский спрос. Однако на прогнозном горизонте проинфляционное влияние этих факторов будет постепенно ослабляться.

Снижение инфляции будет обеспечивать жесткая монетарная политика НБУ и сдержанная фискальная политика правительства в отношении значительных объемов плановых погашений долга. Также замедлению инфляции будут способствовать низкая волатильность курса гривны и умеренные темпы роста цен на импортные товары, в том числе энергоносители и продовольствие.

По материалам Finance.UA
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