Медреформа охватила 97% медучреждений первички

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Национальная служба здоровья Украины заключила договора с 1185 медицинскими учреждениями, что составляет 97% коммунальных медучреждений первички. Заведения, которые не успели подписать договор с НСЗУ, могут подать заявление до 20 ноября 2019 года.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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Национальная служба здоровья Украины в январе выплатила медицинским учреждениям по договорам 1,35 млрд гривен. Из них 6,45 млн грн – частным медицинским учреждениям и врачам, открыли частную практику (врачи-ФЛП).
НСЗУ получила заявления от 1207 медицинских учреждений, в которых работают семейные врачи, терапевты и педиатры. Из них 10 были отклонены из-за несоответствия. В 10 учреждениях – отсутствует лицензия, три заведения еще не подписали договор со своей стороны, у трех заведений в заявлениях обнаружены ошибки, четыре частные медицинские учреждения решили отложить сотрудничество.
Чтобы начать сотрудничество по договору с НСЗУ, медицинское учреждение имеет:
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