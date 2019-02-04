Владельцы автомобилей на "еврономерах" уже принесли в бюджет 5 миллиардов

За таможенное оформление автомобилей с иностранной регистрацией граждане уже заплатили более 5 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

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Количество оформленных с 25 ноября 2018 года по 6 февраля 2019 года транспортных средств составляет 80,1 тыс. шт.

Наиболее активно граждане оформляют транспортные средства:

в Киеве – почти 13,2 тыс. автомобилей,

в областях:

Волынской – 10,2 тыс.,

Черновицкой – 7,2 тыс.,

Львовской – 6,8 тыс.

Закарпатской – 6,8 тыс.

Из общего количества растаможенных авто почти 68 тыс. – это те, которые находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса Украины. За них владельцы добровольно уплатили 577,7 млн грн (8500 за каждое авто).

Только за минувшие сутки, 6 февраля, граждане оформили более 3,8 тыс. автомобилей, за которые уплачено почти 233,5 млн грн платежей.

Также в ГФС напомнили, что 22 февраля 2019 года истекает срок льготного периода применения ставки акцизного налога (коэффициент 0,5) для таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией. После этого времени владельцы таких автомобилей будут платить акцизный налог по полной ставке.

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