Энергопотребление в Украине более чем в два раза выше, чем в Европе - Зубко

Энергопотребление в Украине на сегодня составляет 200 кВт на квадратный метр, тогда как в европейских странах этот показатель на уровне – 50, 60, 80.

Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

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“Сегодня энергопотребление в Украине – 200 кВт на квадратный метр, тогда как в европейских странах этот показатель на уровне – 50, 60, 80. Около 18 млрд кубов газа ежегодно потребляет жилой сектор! Поэтому, мы разработали маршрутную карту по монетизации субсидий, которая предусматривала два этапа. В прошлом году мы перешли на монетизацию на уровне предприятий-поставщиков услуг. На этот год была запланирована монетизация на уровне домохозяйств, которая сейчас стартовала”, – отметил он.

Говоря о причинах этого, Зубко отметил, что важным для правительства является то, чтобы потребитель сам управлял своими средствами, и управлял своей энергоэффективностью. “Никто не будет отрицать, что субсидия, которая представляла собой виртуальные клиринговые расчеты – на практике была тормозом энергоэффективности. Поскольку люди, которые ее получали, не были заинтересованы во внедрении энергоэффективности и соответственно экономии”, – отметил вице-премьер.

Чиновник подчеркнул, что сейчас Украина переходит на систему, когда субсидиант будет четко понимать, что он получает субсидии по социальным нормативам потребления.

“Человек, который потребляет меньше газа и соответственно платит меньше, может эти средства инвестировать в энергоэффективность и в дальнейшем экономить еще больше собственных средств. Поэтому, по моему мнению, монетизация субсидий – это стимул и мотивация людей к внедрению энергоэффективности”, – отметил Зубко.

Как отмечается, на сегодня практически 4 млн домохозяйств нуждаются в помощи от государства. Из них 69,9% – это люди пенсионного возраста.