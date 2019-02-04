Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 48 0

Энергопотребление в Украине более чем в два раза выше, чем в Европе - Зубко

Энергопотребление в Украине более чем в два раза выше, чем в Европе - Зубко

Энергопотребление в Украине на сегодня составляет 200 кВт на квадратный метр, тогда как в европейских странах этот показатель на уровне – 50, 60, 80.

Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

Читайте также: В правительстве объяснили, как получить и использовать живые деньги на субсидию

“Сегодня энергопотребление в Украине – 200 кВт на квадратный метр, тогда как в европейских странах этот показатель на уровне – 50, 60, 80. Около 18 млрд кубов газа ежегодно потребляет жилой сектор! Поэтому, мы разработали маршрутную карту по монетизации субсидий, которая предусматривала два этапа. В прошлом году мы перешли на монетизацию на уровне предприятий-поставщиков услуг. На этот год была запланирована монетизация на уровне домохозяйств, которая сейчас стартовала”, – отметил он.

Говоря о причинах этого, Зубко отметил, что важным для правительства является то, чтобы потребитель сам управлял своими средствами, и управлял своей энергоэффективностью. “Никто не будет отрицать, что субсидия, которая представляла собой виртуальные клиринговые расчеты – на практике была тормозом энергоэффективности. Поскольку люди, которые ее получали, не были заинтересованы во внедрении энергоэффективности и соответственно экономии”, – отметил вице-премьер.

Чиновник подчеркнул, что сейчас Украина переходит на систему, когда субсидиант будет четко понимать, что он получает субсидии по социальным нормативам потребления.

“Человек, который потребляет меньше газа и соответственно платит меньше, может эти средства инвестировать в энергоэффективность и в дальнейшем экономить еще больше собственных средств. Поэтому, по моему мнению, монетизация субсидий – это стимул и мотивация людей к внедрению энергоэффективности”, – отметил Зубко.

Как отмечается, на сегодня практически 4 млн домохозяйств нуждаются в помощи от государства. Из них 69,9% – это люди пенсионного возраста.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Минрегионбуд
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина