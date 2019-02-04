Стало известно, когда на рейсах МАУ появится Wi-Fi

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Самолеты авиакомпании МАУ Boeing 777-200ER технически готовы к запуску Wi-Fi на борту, задержка — в регуляторных вопросах.
Об этом сообщил президент компании Юрий Мирошников.
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По его словам, новую для Украины услугу спутникового интернета в самолете МАУ запланировала, еще когда подписывала контракт на поставку самолетов Boeing 777-200ER. Но так как ранее никто из украинских перевозчиков подобного сервиса не предоставлял, то есть необходимость адаптировать украинское законодательство под европейские стандарты.
В частности, МАУ нужно получить разрешение на использование частот в диапазоне 14-14,5 ГГц, что требует внесения в План использования радиочастотного ресурса и одобрения заинтересованных госорганов. Как рассказали в компании, проект уже получил поддержку Нацкомиссии по связи и информатизации, Укрчастотнадзора, Госспецсвязи. На данный момент проект соответствующего постановления правительства проходит согласование в Мининфраструктуры и Государственной авиаслужбе.
По прогнозам, регуляторная часть проекта может завершиться к концу марта. После этого компания сможет запустить услугу Wi-Fi достаточно быстро. “Технически у нас уже все готово к этому”, — сообщил Мирошников.
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