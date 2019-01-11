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МАУ меняет нормы перевоза ручной клади

МАУ меняет нормы перевоза ручной клади

15 января 2019 года авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» изменит нормы провоза ручной клади на всех своих рейсах.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

“Новые нормы провоза ручной клади будут действовать для пассажиров, которые приобрели билеты с 1 ноября 2018 года для путешествия с 15 января 2019 года, и будут зависеть от базового тарифа и/или класса обслуживания, по которому был приобретен билет”, – говорится в сообщении.

Мои fiнансы:

  • Пассажиры, которые приобрели билеты, в стоимость которых не входит перевозка багажа, смогут взять с собой на борт самолета 1 место ручной клади весом до 7 кг и размерами не более чем 55х40х20 см, а также верхнюю одежду и зонтик.
  • Пассажиры, которые приобрели билеты, в стоимость которых входит перевозка багажа и пассажиры премиум-эконом класса, смогут взять с собой 2 места ручной клади: 1 место весом до 7 кг и размерами не более 55х40х20 см и 1 место весом до 5 кг и размерами не более чем 40х30х10 см, а также верхнюю одежду и зонтик.
  • Пассажиры бизнес-класса будут иметь возможность перевозить 2 места ручной клади: 1 место весом до 12 кг и размерами не более чем 55х40х20 см и 1 место весом до 5 кг и размерами не более чем 40×30×10 см, а также верхнюю одежду и зонтик.
  • Пассажиры бизнес-класса дальнемагистральных рейсов будут иметь возможность перевозить 3 места ручной клади: 2 места общим весом до 15 кг и размерами не более чем 55х40х20 см каждое и 1 место весом до 5 кг и размерами не более чем 40×30×10 см, а также верхнюю одежду и зонтик.

Также, с 15 января 2019 года каждый пассажир МАУ, независимо от класса обслуживания и тарифа, по которому он приобрел свой билет, получит возможность взять с собой еще одну дополнительную единицу ручной клади весом до 5 кг и размерами не более чем 40×30×10 см, предварительно оплатив за ее провоз сбор в размере 15 евро.

Осуществить оплату за провоз дополнительного места ручной клади можно будет в аэропорту отправления.

Кстати, за границей иногда выгоднее рассчитываться не «налом», а картой. С помощью портала Finance.ua легко выбрать себе карту для поездки за границу.

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По материалам Finance.UA
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