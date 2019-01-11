МАУ меняет нормы перевоза ручной клади

15 января 2019 года авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» изменит нормы провоза ручной клади на всех своих рейсах.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

“Новые нормы провоза ручной клади будут действовать для пассажиров, которые приобрели билеты с 1 ноября 2018 года для путешествия с 15 января 2019 года, и будут зависеть от базового тарифа и/или класса обслуживания, по которому был приобретен билет”, – говорится в сообщении.

Мои fiнансы:

Пассажиры, которые приобрели билеты, в стоимость которых не входит перевозка багажа, смогут взять с собой на борт самолета 1 место ручной клади весом до 7 кг и размерами не более чем 55х40х20 см, а также верхнюю одежду и зонтик.

Пассажиры, которые приобрели билеты, в стоимость которых входит перевозка багажа и пассажиры премиум-эконом класса, смогут взять с собой 2 места ручной клади: 1 место весом до 7 кг и размерами не более 55х40х20 см и 1 место весом до 5 кг и размерами не более чем 40х30х10 см, а также верхнюю одежду и зонтик.

Пассажиры бизнес-класса будут иметь возможность перевозить 2 места ручной клади: 1 место весом до 12 кг и размерами не более чем 55х40х20 см и 1 место весом до 5 кг и размерами не более чем 40×30×10 см, а также верхнюю одежду и зонтик.

Пассажиры бизнес-класса дальнемагистральных рейсов будут иметь возможность перевозить 3 места ручной клади: 2 места общим весом до 15 кг и размерами не более чем 55х40х20 см каждое и 1 место весом до 5 кг и размерами не более чем 40×30×10 см, а также верхнюю одежду и зонтик.

Также, с 15 января 2019 года каждый пассажир МАУ, независимо от класса обслуживания и тарифа, по которому он приобрел свой билет, получит возможность взять с собой еще одну дополнительную единицу ручной клади весом до 5 кг и размерами не более чем 40×30×10 см, предварительно оплатив за ее провоз сбор в размере 15 евро.

Осуществить оплату за провоз дополнительного места ручной клади можно будет в аэропорту отправления.

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