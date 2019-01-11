МАУ меняет нормы перевоза ручной клади

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15 января 2019 года авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» изменит нормы провоза ручной клади на всех своих рейсах.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
“Новые нормы провоза ручной клади будут действовать для пассажиров, которые приобрели билеты с 1 ноября 2018 года для путешествия с 15 января 2019 года, и будут зависеть от базового тарифа и/или класса обслуживания, по которому был приобретен билет”, – говорится в сообщении.
Также, с 15 января 2019 года каждый пассажир МАУ, независимо от класса обслуживания и тарифа, по которому он приобрел свой билет, получит возможность взять с собой еще одну дополнительную единицу ручной клади весом до 5 кг и размерами не более чем 40×30×10 см, предварительно оплатив за ее провоз сбор в размере 15 евро.
Осуществить оплату за провоз дополнительного места ручной клади можно будет в аэропорту отправления.
Кстати, за границей иногда выгоднее рассчитываться не «налом», а картой. С помощью портала Finance.ua легко выбрать себе карту для поездки за границу.
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