В Болгарии придумали, как покупать меньше газа у России

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
София объявила тендер на проектирование и строительство газопровода ICGB, по которому будет поставляться азербайджанский газ
В Болгарии отобрали пять компаний для участия в тендере на проектирование и строительство газопровода ICGB между Болгарией и Грецией.
Об этом пишет Сегодня со ссылкой на Reuters.
Читайте также: Газпром обнародовал сумму затрат на Северный поток – 2 в 2019 году
“Отобранные участники тендера должны подать свои предложения в следующем месяце на строительство 182-километрового трубопровода, предназначенного для транспортировки преимущественно азербайджанского газа в Болгарию”, – пишет агентство.
Отмечается, что это должно помочь Софии снизить ее практически абсолютную зависимость от российского газа.
Стоимость проекта оценивается в 145 миллионов евро. Строительство газопровода предположительно начнется в 2020 году. Газ по нему будут поставлять с азербайджанского месторождения “Шах-Дениз II”.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
С февраля киевляне должны будут платить за весь объем воды, который потребил их дом5 ч. назад - 2439 32
В 2018 году Украина экспортировала в ЕС больше, чем за все годы независимости — Порошенко6 ч. назад - 788 17
В НБУ объяснили, почему так стремительно укрепляется гривна7 ч. назад - 7547 16
Внезапная смерть основателя биржи криптовалют лишила доступа к миллионам долларовВчера, 19:40 - 13097 15
Украина переведет крупный транш в пользу МВФВчера, 17:00 - 4029 8
Xiaomi откажется от дешевых смартфонов16 ч. назад - 18258 4
Внезапная смерть основателя биржи криптовалют лишила доступа к миллионам долларовВчера, 19:40 - 13097 15
В НБУ объяснили, почему так стремительно укрепляется гривна7 ч. назад - 7547 16
Украина переведет крупный транш в пользу МВФВчера, 17:00 - 4029 8
Украинцам показали схему, с помощью которой можно узнать размер пенсии онлайн (видео)4 ч. назад - 2991 2
Маск показал первый запуск двигателя Starship (видео)Позавчера, 11:10 - 994 3
Нейросеть научилась превращать мысли в слова31.01.2019, 17:10 - 1678 5
Компания Boeing провела первые испытания летающего такси24.01.2019, 12:10 - 2417
Huawei анонсировала 5G-смартфон23.01.2019, 12:10 - 2196
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночью14.01.2019, 16:50 - 3545