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В Болгарии придумали, как покупать меньше газа у России

В Болгарии придумали, как покупать меньше газа у России

София объявила тендер на проектирование и строительство газопровода ICGB, по которому будет поставляться азербайджанский газ

В Болгарии отобрали пять компаний для участия в тендере на проектирование и строительство газопровода ICGB между Болгарией и Грецией.

Об этом пишет Сегодня со ссылкой на Reuters.

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“Отобранные участники тендера должны подать свои предложения в следующем месяце на строительство 182-километрового трубопровода, предназначенного для транспортировки преимущественно азербайджанского газа в Болгарию”, – пишет агентство.

Отмечается, что это должно помочь Софии снизить ее практически абсолютную зависимость от российского газа.

Стоимость проекта оценивается в 145 миллионов евро. Строительство газопровода предположительно начнется в 2020 году. Газ по нему будут поставлять с азербайджанского месторождения “Шах-Дениз II”.

По материалам Сегодня
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