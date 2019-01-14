"Газпром" обнародовал сумму затрат на "Северный поток - 2" в 2019 году (инфографика)

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Российский газовый монополист планирует в 2019 году потратить на строительство газопровода “Северный поток – 2” около 806 млн долларов.
Об этом свидетельствуют данные на сайте “Газпрома”.
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При этом общий объем “инвестиционной программы” компании на 2019 год составляет 20 млрд долларов.
В частности, на газопровод “Сила Сибири” планируют потратить 2,235 млрд долларов, на “Турецкий поток” – 663 млн долларов, на проектирование, строительство и эксплуатацию газопровода на территории Республики Сербия – 891 млн долларов.
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