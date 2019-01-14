Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 68 0

В Газпроме сообщили, что Северный поток 2 готов на 20%

В Газпроме сообщили, что Северный поток 2 готов на 20%

Глава российского холдинга Газпром Алексей Миллер заявил о том, что строительство газопровода Северный поток 2 завершено на 20%.

“Работа ведется по графику, уже построено более 20% этого нового морского газопровода”, – заявил Миллер.

Северный поток 2 – российский газопровод, который строит компания Nord Stream 2 AG. Единственным акционером последней является Газпром. Длина газопровода составит 1,2 тыс. км, а общая мощность с уже имеющимся Северным потоком – 55 млрд куб. м газа.

Северный поток 2 проляжет вдоль газопровода Северный поток по дну Балтийского моря в немецкий город Грайфсвальд, чтобы минимизировать прокачку газа через Украину.

По материалам ИТАР-ТАСС
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина