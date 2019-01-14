В Газпроме сообщили, что Северный поток 2 готов на 20%

Глава российского холдинга Газпром Алексей Миллер заявил о том, что строительство газопровода Северный поток 2 завершено на 20%.

“Работа ведется по графику, уже построено более 20% этого нового морского газопровода”, – заявил Миллер.

Северный поток 2 – российский газопровод, который строит компания Nord Stream 2 AG. Единственным акционером последней является Газпром. Длина газопровода составит 1,2 тыс. км, а общая мощность с уже имеющимся Северным потоком – 55 млрд куб. м газа.

Северный поток 2 проляжет вдоль газопровода Северный поток по дну Балтийского моря в немецкий город Грайфсвальд, чтобы минимизировать прокачку газа через Украину.