Facebook разрешил удалять отправленные в Messanger сообщения

Компания Facebook сделала доступной для всех пользователей Messanger возможность удалять отправленные сообщения, однако с определенными ограничениями.

Об этом пишет Mashable.

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Чтобы удалить сообщение, необходимо дважды коснуться его на экране и во всплывающем меню выбрать один из вариантов, отмечает издание.

Также существует возможность удалить сообщение для всех участников переписки или скрыть его только от себя самого.

Не обошлось и без ограничений. Так, удалить сообщение можно только в течение 10 минут.

Ранее функция была доступна для жителей Польши, Колумбии, Боливии и Литвы.