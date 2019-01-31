Facebook разрешил удалять отправленные в Messanger сообщения

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Компания Facebook сделала доступной для всех пользователей Messanger возможность удалять отправленные сообщения, однако с определенными ограничениями.
Об этом пишет Mashable.
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Чтобы удалить сообщение, необходимо дважды коснуться его на экране и во всплывающем меню выбрать один из вариантов, отмечает издание.
Также существует возможность удалить сообщение для всех участников переписки или скрыть его только от себя самого.
Не обошлось и без ограничений. Так, удалить сообщение можно только в течение 10 минут.
Ранее функция была доступна для жителей Польши, Колумбии, Боливии и Литвы.
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