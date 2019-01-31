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СЕТАМ с сентября продал права аренды земли на 32 млн грн

СЕТАМ с сентября продал права аренды земли на 32 млн грн

ГП “СЕТАМ” Министерства юстиции Украины с начала запуска проекта в средине сентября 2018 года провел через платформу OpenMarketLand более 300 электронных торгов прав аренды на землю и в результате получил 32,3 млн грн.

Об этом сообщается в пресс-релизе предприятия.

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Отмечается, что к продаже на специальной площадке были предложены права аренды на участки во всех областях Украины.

Торги по продаже аренды земли происходят исключительно с использованием технологии Blockchain:

  • В целом количество проведенных аукционов на OpenMarketLand – 507.
  • Количество успешно проведенных аукционов на OpenMarketLand – 301.
  • Общая стартовая сумма продажи – 10,647 млн грн.
  • Общая (полученная) сумма – 32,328 млн грн.
По материалам Зеркало Недели
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