В Украине от продажи арестованного имущества получено 25 млн гривен

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) с начала 2019 года получило 24,9 млн гривен от реализации арестованного имущества.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
“Средства от реализации размещены на депозитном счете АРМА в государственном банке, на которые будут начисляться проценты за пользование банком денежными средствами”, – говорится в сообщении.
Как объяснил начальник управления АРМА Виталий Ризнык, средства будут конфискованы и перечислены в госбюджет, если владельцев арестованных активов признают виновными или в рамках уголовного производства будет доказано, что эти активы являются производными от преступления.
“Если же владельцев арестованных активов оправдают, то средства будут возвращены с процентами”, – отметил Ризнык.
Отмечается, что в 2017 году впервые от реализации арестованных активов на счета АРМА в государственных банках обеспечено поступлений – 2,5 млн гривен, в 2018 году – 3,1 млн гривен.
На эти средства в течение 2018 года было начислено процентов в сумме почти 520 тысяч гривен.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Порошенко рассказал об Украине через 5 летВчера, 21:00 - 2558 34
Киберполиция Украины создала сервис для генерирования надежных паролейВчера, 22:00 - 621 10
Рост благосостояния в Украине приведет к увеличению числа нелегальных мигрантов, - ГоспогранслужбаВчера, 21:30 - 1152 9
В "Нафтогазе" рассказали, сколько стоит пробурить скважину на Полтавщине7 ч. назад - 978 7
Долги за коммуналку: в каком случае можно не платить9 ч. назад - 4133 4
Долги за коммуналку: в каком случае можно не платить9 ч. назад - 4133 4
Skype больше не поддерживается Microsoft15 ч. назад - 3484 2
Порошенко рассказал об Украине через 5 летВчера, 21:00 - 2558 34
Межбанк: доллар упал6 ч. назад - 1847
Налог на выведенный капитал даст эффект, как укол адреналина в сердце - Президент8 ч. назад - 1688 1
Маск показал первый запуск двигателя Starship (видео)Вчера, 11:10 - 666
Нейросеть научилась превращать мысли в слова31.01.2019, 17:10 - 1428 4
Компания Boeing провела первые испытания летающего такси24.01.2019, 12:10 - 2279
Huawei анонсировала 5G-смартфон23.01.2019, 12:10 - 2110
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночью14.01.2019, 16:50 - 3424