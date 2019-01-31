Nissan прекращает производство дизельной версии минивэна NV200 для европейского рынка

Компания Nissan анонсировала прекращение производства дизельной версии минивэна NV200 для европейского рынка до конца лета текущего года.

Таким образом, вскоре в Европе можно будет официально приобрести только электрическую версию данной модели Nissan e-NV200.

Минивэн с дизельным двигателем для локального рынка собирали в Барселоне (Испания), однако сборочные линии данной модели присутствуют также в Мексике, Японии, Китае, Индии и Индонезии.

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Помимо обозначения Nissan NV200 этот минивэн также известен под именами Chevrolet City Express, Nissan Evalia, Mitsubishi Delica и т.д.