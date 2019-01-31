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Nissan прекращает производство дизельной версии минивэна NV200 для европейского рынка

Nissan прекращает производство дизельной версии минивэна NV200 для европейского рынка

Компания Nissan анонсировала прекращение производства дизельной версии минивэна NV200 для европейского рынка до конца лета текущего года.

Таким образом, вскоре в Европе можно будет официально приобрести только электрическую версию данной модели Nissan e-NV200.

Минивэн с дизельным двигателем для локального рынка собирали в Барселоне (Испания), однако сборочные линии данной модели присутствуют также в Мексике, Японии, Китае, Индии и Индонезии.

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Помимо обозначения Nissan NV200 этот минивэн также известен под именами Chevrolet City Express, Nissan Evalia, Mitsubishi Delica и т.д.

По материалам ITC.ua
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