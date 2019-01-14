Nissan создает параллельную реальность для водителей будущего (видео)

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Японская компания представила на выставке CES 2019 не только электромобиль с увеличенным запасом хода, но и новую концепцию создания вокруг автомобиля виртуального мира, в котором у водителя появятся «сверхспособности».
Идея получила название Invisible-to-Visible (I2V) и заключается в оснащении автомобиля технологией виртуальной реальности, сенсорами и устройствами коммуникации с другими машинами и объектами. Система будет отслеживать их положение в режиме реального времени и проецировать изображения на дисплей VR, пишет New Atlas.
I2V оповестит водителя об опасностях, которые обычно ускользают от его внимания: подъезжающих автомобилях или велосипедистах, переходящих улицу пешеходах и тому подобном.
Все, что может стать помехой, будет обозначено на экране виртуальной реальности.
Помимо этой задачи, система I2V проецирует изображения в салоне автомобиля. К примеру, входящий видеозвонок не заставит водителя отвлекаться от дороги и смотреть на экран, потому что проекция звонящего появится в автомобиле, и ее можно будет увидеть в специальных I2V-очках.
Эта же технология обеспечит еще более интуитивную навигацию, а водитель-новичок может таким образом получать указания от профессионала.
Задействовав искусственный интеллект, Nissan планирует сделать I2V еще полезнее — собрав данные о привычках и потребностях водителя. Для него каждая новая поездка по маршруту будет спокойнее предыдущей, а для окружающих — безопаснее. Как заявил представитель Nissan, «помогая вам видеть невидимое, I2V повышает вашу уверенность и делает вождение приятнее».
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