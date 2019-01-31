Xiaomi откажется от дешевых смартфонов

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В 2019 году китайский производитель Xiaomi сменит свою стратегию по выпуску смартфонов. Под брендом Xiaomi отныне будут выпускаться исключительно самые топовые мобильные аппараты, а недорогие модели будут переданы дочерним компаниям.
Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на Gizchina.
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Ранее в 2018 году Xiaomi сделала из названия Redmi суббренд, под которым будут выпускаться исключительно бюджетные аппараты. Poco будут ориентироваться на зарубежные рынки, вроде Европы и США.
“От всех пяти брендов в 2019 году можно ожидать “лидирующих по технологиям” новинок”, – прокомментировал исполнительный директор компании Xiaomi Лэй Цзюнь.
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