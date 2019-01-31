Укравтодор взялся латать ямы на дорогах, которые появились из-под снега

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В результате колебаний температур и переувлажнения дорожного полотна на дорогах страны начала возникать аварийная ямочность, поэтому Укравтодор начал работы по ее ликвидации.
Об этом Укравтодор сообщает в Facebook.
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“Для обеспечения безопасного проезда по дорогам государственного значения в Укравтодоре распорядились до 6 февраля службам дорог в областях провести обследование международных и национальных дорог с целью выявления объемов повреждения – с разграничением на аварийную ямочность и сплошные разрушения, ликвидация которых будет проводиться локальными картами”, – говорится в сообщении.
Также отмечается, что с 8 февраля генеральными подрядчиками на объектах, где позволяют погодные условия, будет развернуты масштабные работы по ликвидации ямочности. Для этого на наиболее проблемных участках на автомагистралях будут использовать холодные асфальтобетонные смеси.
Ямочный ремонт горячим асфальтобетоном начнется весной при соответствующей плюсовой температуре воздуха.
Укравтодор также распорядился запустить в работу асфальтобетонные заводы, сформировать на каждой дороге ремонтные бригады и организовать их ежедневную работу.
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