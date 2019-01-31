Эксперимент по ремонту дорог за счет поступлений от таможни продлевать не будут - Омелян

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Начатый в сентябре 2015 года эксперимент, предусматривающий направление сверхплановых доходов таможен на ремонт и строительство автомобильных дорог в Украине, оказался неэффективным в 2018 году.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
“В прошлом году эксперимент сработал плохо. Он еще действует. Но считаю, что проводить его было правильно в ситуации 2015-2016 годов, он неплохо сработал и в 2017 году, когда не было еще Дорожного фонда и стабильного финансирования”, – сообщил Омелян.
Эксперимент по финансовому обеспечению реконструкции и ремонту автодорог начался в 2015 году. В 2016 году украинские таможни-участники эксперимента по распределению сверхплановых доходов направили на строительство дорог в своих областях 2,2 млрд гривен. В 2017 году таможни перечислили на эти цели 12,312 млрд гривен. В январе – октябре 2018 года таможни отдали на ремонт дорог 3,2 млрд гривен.
В декабре 2017 года Верховная Рада пролонгировала действие эксперимента до 1 января 2019 года. Однако затем перспективы его продления должны были обсудить в Кабмине.
В пресс-службе “Укравтодора” подтвердили, что таможенный эксперимент в этом году, скорее всего, не будет продлен.
На смену ему придут механизмы финансирования, предусмотренные Государственным дорожным фондом, закон о котором заработал в Украине с 2018 года.
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