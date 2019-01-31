В Минфине рассказали, сколько в этом году ожидают от внешних кредиторов

В Министерстве финансов рассчитывают, что в текущем году Украина получит два кредита от МВФ на общую сумму 2,6 млрд долл, 500 млн евро от ЕС, около 600 млн долларов от Всемирного банка и 2 млрд долл. от размещения евробондов.

Об этом рассказал заместитель министра финансов Василий Шкураков, сообщает пресс-служба Минфина.

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“Украина начала с МВФ новую 14-месячную программу, согласно которой в декабре 2018 года был получен первый транш в эквиваленте 1,3 миллиарда долларов. В 2019 году в резервы НБУ поступит еще два транша на общую сумму 2,6 миллиарда долларов. В рамках макрофинансовой помощи от Евросоюза в марте в бюджет мы ожидаем получить второй транш в сумме 500 миллионов евро. Сейчас Минфин проводит работу по привлечению под гарантию Всемирного банка кредитных средств в сумме около 600 миллионов долларов. В целом, за год мы ожидаем поступления от размещения евробондов на уровне 2 миллиардов долларов, но все будет зависеть от конъюнктуры рынков”, – сказал Шкураков.

Когда же именно возможный выход Украины на внешние рынки заимствований, заместитель министра отметил, что прежде всего будет анализироваться настроение инвесторов.

“Острой необходимости бежать и занимать под любые проценты у нас нет. Валюты достаточно в стране, что подтверждается объемами заимствований на внутреннем рынке. Думаю, будет два или три в зависимости от конъюнктуры рынка”, – подчеркнул Шкураков.

Он также отметил, что сейчас начало года, и рынки только просыпаются. “Но мы уже видим, что суверенная кривая по сравнению с состоянием на конец года довольно существенно укрепилась. Например, доходность пятилетних евробондов – около 9,3%. Ожидаем улучшения ситуации. Мы над этим работаем”, – акцентировал заместитель министра финансов.