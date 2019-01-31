Заимствования под гарантии Всемирного банка перенесены на февраль

Запланированные на январь 2019 года заимствования под гарантии Всемирного банка в сумме 17,6 млрд гривен были перенесены на февраль.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Как отмечается, для обеспечения финансирования государственного бюджета Министерство финансов приложило усилий к замещению этого источника внешних заимствований внутренними заимствованиями.

“В целом в январе Минфин разместил ОВГЗ на сумму, эквивалентную 41,7 млрд гривен (из которых ОВГЗ в национальной валюте в сумме 24,4 млрд гривен, ОВГЗ в иностранной валюте: 587,4 млн долларов и 33,3 млн евро)”, – говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

Государственный и гарантированный государством долг Украины в 2018 году сократился по отношению к валовому внутреннему продукту с 71,8% до 62,7%.

18 декабря Совет директоров Международного валютного фонда согласовал программу помощи stand-by для Украины на 14 месяцев на общую сумму 3,9 млрд долларов.

В этот же день Совет директоров Всемирного банка принял решение о предоставлении Украине финансовой гарантии на 750 млн долларов. Это означает, что украинское правительство сможет занять средства на международных рынках капитала под низкие проценты.