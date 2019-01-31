Рост благосостояния в Украине приведет к увеличению числа нелегальных мигрантов, - Госпогранслужба

Руководитель Госпогранслужбы Петр Цигикал заявил, что в 2018 году в Украине поймали 3270 нелегальных мигрантов. И это на 24 % больше, чем в 2017 году.

По его словам, если в 2017 году на границе с ЕС за незаконное пересечение задержали 680 нелегалов, то в прошлом таких было на 24 % больше.

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Среди них – молдаване, россияне, болгары, турки, азербайджанцы и вьетнамцы.

Цигикал подчеркнул, что Украина для незаконных мигрантов остается транзитной страной, через которую можно попасть в государства-члены Евросоюза и с ростом благосостояния в нашей стране ситуация будет меняться и нелегальные мигранты будут все больше оставаться в ней.

Украине нужно менять законодательство, – уверен начальник ГПС, – усиливать систему охраны границы и сотрудничать с соседними странами, чтобы ликвидировать факты незаконной миграции. В приоритете – охрана границ со странами-членами ЕС.