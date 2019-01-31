Какие компании чаще всего увольняют людей в Польше

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
За 2018 год в Польше уволили 270 тыс. работников, что на 12,5% больше, чем в предыдущий период. Увольняют людей в основном строительные компании, розничные магазины и банки.
Об этом сообщает Rzeczpospolita.
Активнее всего от персонала избавлялись следующие компании: концерн «Skanska», розничная торговая сеть «Tesco» и банки «BGŻ BNP Paribas», «PKO BP».
Как говорит экономист Мария Дроздович-Бечь, сокращение кадров обусловлено структурными изменениями в разных отраслях, и не связано с замедлением общего экономического роста в Польше.
Когда закончатся увольнения, предвидеть очень сложно. Только в декабре 2018-го более 19 тыс. человек в Польше ждали отставки и в 2019 году они скорее всего лишатся работы.
Например, 10 января текущего года польская торговая сеть «Tesco» в связи с нерентабельностью заявила о закрытии 32 магазинов, планируя уволить 2 тыс. человек.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Порошенко: Украина откажется от импортного газа5 ч. назад - 2422 29
В прошлом году заробитчане перевели в Украину $11 млрд - НацбанкВчера, 16:00 - 1419 14
В Украине хотят запустить пассажирские перевозки на вертолетах9 ч. назад - 1524 10
Укрзализныця получила все 30 локомотивов General Electric2 ч. назад - 402 5
Вертолетную площадку в Киеве могут вернуть Януковичу – КГГАОколо часа назад - 318 4
Падение биткоина установило исторический рекорд6 ч. назад - 3367 4
Бесплатные газовые счетчики украинцам установит не "Нафтогаз"4 ч. назад - 2761 2
Порошенко: Украина откажется от импортного газа5 ч. назад - 2422 29
Сразу три поколения iPhone не смогут обновиться до новой iOS - СМИ13 ч. назад - 1942
"Укравтодор" сообщил, где планируется ремонт дорог в 2019 годуВчера, 19:00 - 1805
Маск показал первый запуск двигателя Starship (видео)6 ч. назад - 238
Нейросеть научилась превращать мысли в слова31.01.2019, 17:10 - 1169 4
Компания Boeing провела первые испытания летающего такси24.01.2019, 12:10 - 2167
Huawei анонсировала 5G-смартфон23.01.2019, 12:10 - 2025
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночью14.01.2019, 16:50 - 3299