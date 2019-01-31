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Какие компании чаще всего увольняют людей в Польше

Какие компании чаще всего увольняют людей в Польше

За 2018 год в Польше уволили 270 тыс. работников, что на 12,5% больше, чем в предыдущий период. Увольняют людей в основном строительные компании, розничные магазины и банки.

Об этом сообщает Rzeczpospolita.

Активнее всего от персонала избавлялись следующие компании: концерн «Skanska», розничная торговая сеть «Tesco» и банки «BGŻ BNP Paribas», «PKO BP».

Как говорит экономист Мария Дроздович-Бечь, сокращение кадров обусловлено структурными изменениями в разных отраслях, и не связано с замедлением общего экономического роста в Польше.

Когда закончатся увольнения, предвидеть очень сложно. Только в декабре 2018-го более 19 тыс. человек в Польше ждали отставки и в 2019 году они скорее всего лишатся работы.

Например, 10 января текущего года польская торговая сеть «Tesco» в связи с нерентабельностью заявила о закрытии 32 магазинов, планируя уволить 2 тыс. человек.

Справка Finance.ua

  • Заработная плата украинцев в Польше в 2018 году росла на 20-30%, в то время как поляков – на 7,4%
  • С 1 января 2019 власть Польши установила минимальную заработную плату на уровне 2250 злотых (16,312 тыс. грн по курсу НБУ на 30.01.2019)
По материалам УБР
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