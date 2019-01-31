Apple готовит MacBook со стеклянной клавиатурой

Похоже, Apple всерьез занимается сенсорными технологиями в своих ноутбуках. Сперва был успешный опыт с сенсорным тачбаром, а недавно обнаруженный патент подтверждает слухи о том, что компания работает над новым MacBook с двумя экранами, пишет Сегодня.

Согласно информации, указанной в проектной документации для Ведомства по патентам и товарным знакам США, вместо клавиатуры производитель будет использовать стеклянную панель с сенсорными клавишами. Сама панель будет гибкой со встроенной тактильной отдачей, чтобы сохранить ощущение набора текста на обычной клавиатуре.

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Вместо того, чтобы использовать дополнительный дисплей, Apple предложит новый способ взаимодействия, создавая динамические кнопки, которые будут проявляться на сенсорной клавиатуре в зависимости от приложения или веб-сайта. К примеру, если будет открыт YouTube, то клавиатура подсветит полезные комбинации клавиш для работы с плеером, а в Photoshop, на клавишах можно будет увидеть иконки панели инструментов.

Учитывая, что после предыдущих поданных патентов подобные прототипы появлялись в продаже относительно быстро, то вероятно, сенсорный MacBook нового поколения может появиться в продаже через пару лет.