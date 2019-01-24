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Apple планирует запустить собственный стриминговый сервис

Apple планирует запустить собственный стриминговый сервис

Apple планирует запустить собственный стриминговый сервис весной 2019 года.

Об этом пишет The Verge.

Скорее всего, это произойдет в конце апреля. Официальной даты запуска сервиса в Apple пока не назвали.

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«Мы будем участвовать в мире оригинального контента. Мы подписали многолетнее партнерство с Опрой, но сегодня я не готов рассказать больше», – заявил руководитель Apple Тим Кук на встрече с инвесторами.

Сообщается, что компания подписала контракты с рядом киностудий и телеведущей Опрой Уинфри. В планах Apple – создание эксклюзивного продукта и конкуренция с такими компаниями, как НВО и Netflix.

По материалам ua.news
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