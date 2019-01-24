Кравцов озвучил необходимую сумму инвестиций для обновления парка электровозов

АО “Укрзализныця” в 2019 году должно определиться с партнером по поставке грузовых электровозов. Эта задача является одной из ключевых для компании на текущий год.

Об этом заявил председатель правления АО УЗ Евгений Кравцов.

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По его словам, в ближайшие годы компании нужно 450-500 новых грузовых электровозов. “80 миллиардов гривен – общая сумма инвестиций на это”, – отметил руководитель “Укрзализныци”.

Также он напомнил, что актуальным остается вопрос локализации производства таких локомотивов. В УЗ ожидают, что она будет обеспечена на уровне 50%.