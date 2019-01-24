«Укрзализныця» будет отслеживать воровство с помощью беспилотников

Железнодорожный информационный портал сообщает, что ПАО «Укрзализныця» и частные ИТ-предприятия разрабатывают дроновую систему надзора за правопорядком на вокзалах. Дроны стартапа UZ Air Guard, в частности, будут вести видеонаблюдение локаций с частыми случаями краж, контролировать состояние вагонов, диагностировать мосты и туннели.

Портал акцентирует потери ПАО «Укрзализныця» от воровства элементов инфраструктуры железной дороги: в среднем ежемесячные потери предприятия от них составляют шесть миллионов гривен.

Автор проекта UZ Air Guard, начальник отдела внедрения организационных изменений в Департаменте организационного развития АО «Укрзализныця» Константин Дода говорит, что больше всего злоумышленников интересуют элементы железнодорожного пути и средства сигнализации и связи. «Это изделия из черных и цветных металлов, которые в большинстве случаев воры сдают в пункты приема металлолома», – объясняет чиновник.

Видеонаблюдение с беспилотников предусмотрено установить на 68 участках вокзала. Каждый будут патрулировать два дрона. Операторы надзора должны будут реагировать на появление нарушителей.

Для реализации UZ Air Guard авторы собираются привлечь девять миллионов гривен.