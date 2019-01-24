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Мадуро выделит 1 млрд евро на развитие городов Венесуэлы

Мадуро выделит 1 млрд евро на развитие городов Венесуэлы

Правительство Венесуэлы выделит один миллиард евро в рамках программы Прекрасная Венесуэла на обустройство 62 городов.

Об этом президент страны Николас Мадуро сообщил в Twitter.

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“Стартовала программа “Прекрасная Венесуэла” с инвестициями в миллиард евро в 62 самых густонаселенных городах, для того чтобы превратить их в самые красивые и современные в Латинской Америке”, − подчеркнул глава государства.

По материалам Корреспондент.net
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