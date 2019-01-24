Мадуро выделит 1 млрд евро на развитие городов Венесуэлы

Правительство Венесуэлы выделит один миллиард евро в рамках программы Прекрасная Венесуэла на обустройство 62 городов.

Об этом президент страны Николас Мадуро сообщил в Twitter.

Читайте также: МВФ прогнозирует рост инфляции в Венесуэле до 10 миллионов процентов

“Стартовала программа “Прекрасная Венесуэла” с инвестициями в миллиард евро в 62 самых густонаселенных городах, для того чтобы превратить их в самые красивые и современные в Латинской Америке”, − подчеркнул глава государства.