МВФ прогнозирует рост инфляции в Венесуэле до 10 миллионов процентов

Инфляция в Венесуэле в текущем году продолжит расти и по его итогам может достичь 10 миллионов процентов.

Об этом на пресс-конференции заявил директор департамента Западного полушария Международного валютного фонда Алехандро Вернер.

“Ускорение гиперинфляции с уровня, который в 2018 году был близок к 2 млн процентов, перейдет к уровню, который в 2019 году, если я правильно помню, должен быть в районе 10 миллионов процентов”, – сказал Вернер.

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Венесуэла в последние годы переживает острый кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты и гиперинфляцией. По данным парламентского комитета по финансам, инфляция по итогам 2018 года составила около 1,7 миллиона процентов.

Эксперты МВФ сравнивают сложность ситуации в Венесуэле с положением, в котором оказалась Германия после Первой мировой войны.

Если последние прогнозы верны, за пять лет кризиса экономика Венесуэлы сократится на 50%, это самый значительный экономический спад в мире за последние 60 лет.