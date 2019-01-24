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Мусор вместо газа: Савчук рассказал, как сэкономить 1 миллиард кубов топлива

Мусор вместо газа: Савчук рассказал, как сэкономить 1 миллиард кубов топлива

10 миллионов тонн мусора могут заменить 1 миллиард кубов газа для производства тепла и электрической энергии.

Об этом сказал председатель Государственного агентства по энергосбережению и энергоэффективности Сергей Савчук.

“Тема использования мусора давно назрела. Это вызов для Украины, но это и дополнительные возможности. Мусор, если его использовать в цивилизованный способ, является золотом под нашими ногами. Используя 10 млн тонн мусора, можно заместить до 1 млрд кубометров газа”, – сказал Савчук.

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По его словам, мусор может использоваться для генерации и тепла, и электрической энергии.

“У нас большинство мусора вывозится на полигоны. Официальных полигонов в Украине 5,5 тыс., а неофициальных – в 6 раз больше”, – отметил Савчук.

Он также назвал основные факторы, мешающие решению проблем с мусором в Украине: низкие тарифы на вывоз мусора на полигон, отсутствие эффективного контроля, отсутствие обязательной переработки.

“Что интересует инвесторов? Должно быть разработано такое законодательство, которое бы стимулировало инвесторов вкладывать средства в переработку мусора”, – добавил Савчук.

По материалам УКРИНФОРМ
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