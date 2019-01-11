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В Киеве установили 139 точек для сбора вредного мусора (карта)

В Киеве установили 139 точек для сбора вредного мусора (карта)

В Киеве установили 139 точек для сбора вредного мусора и создали карту, чтобы их найти.

Об этом сообщила КАРС «Киевская служба спасения».

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“В Киеве установили 139 контейнеров для приема опасных отходов. Баки будут принимать отработанные лампы, батарейки и ртутные термометры”, – говорится в сообщении.

В свою очередь, картографическая компания «Визиком» запустила интерактивную карту этих точек. Так, в восьми районах Киева разместили 10 и более контейнеров, в Деснянском – 9, в Днепровском – 22.

Разработчики также отметили, что несколько контейнеров установлено и в Обухове.

По материалам Хмарочос
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