В Италии снижают пенсионный возраст и вводят «базовый доход» для неимущих

Президент Италии Серджо Маттарелла подписал закон о снижении пенсионного возраста и внедрении «базовый доход» для неимущих.

Об этом сообщает местное агентство новостей.

Пенсионный возраст в Италии будет понижен с 67 лет до 62 лет, но только в случае трудового стажа не менее 38 лет. Формула реформы очень проста – итальянцы получат выплаты, если их возраст и стаж в сумме составят сто лет. Чем старше человек, тем меньший стаж ему нужен. Например, в 70 лет потребуется 30 лет трудового стажа.

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Кроме того, в Италии вводится базовый доход в размере 780 евро в месяц на человека и 1032 евро на семью в месяц. Его будут получать малоимущие граждане и те, кто долго не может найти работу.

При этом обязательным условием для получения материальной помощи является своего рода контракт, который обязывает заниматься поиском работы.

Также правительство ввело уголовную ответственность за предоставление ложных данных. В частности, если проситель пособия работает и получает зарплату «в конверте», предусмотрено наказание в виде шести лет лишения свободы.

Подсчитано, что около 5 млн неимущих и безработных итальянцев будут получать пособие от государства. Право на социальную помощь имеют итальянцы или иностранцы, постоянно проживающие в Италии не менее 10 лет. По подсчетам экономистов, данные меры потребуют дополнительно 22 млрд евро.