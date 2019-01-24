В Южной Корее предлагают поднять пенсионный возраст до 70 лет

Больше половины жителей Южной Кореи поддерживают идею повышения пенсионного возраста с 65 до 70 лет.

Об этом пишет Сегодня со ссылкой на данные опроса от RealMeter среди 504 жителей страны.

В частности, 55,9% опрошенных выступили за поднятие пенсионного возраста, 41% не поддержали идею. Главным аргументом в пользу этой идеи ее сторонники называют повышение финансовой нагрузки на молодежь в связи с ростом социальных расходов из-за увеличения средней продолжительности жизни.

При этом противники идеи напоминают, что в таком случае появится “слепая зона“ социального обеспечения, в которую войдут люди в возрасте от 66 до 69 лет.

Расходы Южной Кореи на обеспечение пенсионеров постоянно растут, а к 2025 году в стране ожидают нарастание доли людей пенсионного возраста до 20% всего населения. В то же время в государстве уверены, что повышение пенсионного возраста до 70 лет обеспечит в 2040 году прирост трудоспособного населения на 4,24 млн человек и сокращение доли пожилого населения на 8,4%, что ускорит рост экономики в Южной Корее.