Южанина призвала владельцев "евроблях" поторопиться с растаможкой

Глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики, депутат от БПП Нина Южанина призвала владельцев автомобилей на “еврономерах” поторопиться их растаможить.

Об это она сказала в интервью РБК-Украина.

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“Те, кто желает растаможить авто в установленные законом сроки, успеет это сделать. Никаких разговоров о продолжении, переносе или изменении этих сроков идти не может”, – сказала она.

При этом Южанина отметила, что “с экономической точки зрения нецелесообразно уплачивать таможенные платежи за автомобиль, которому больше 15 лет и который при покупке стоил недорого”.

Комментируя принятые в ноябре 2018 года законы о льготном растаможивании автомобилей на “еврономерах”, она заявила, что они дали “возможность человеку пройти таможенное оформление и поставить автомобиль на учет в Украине”.

“Ни одна политическая сила, которая сможет прийти в следующий парламент, если она будет отвечать в том числе за бюджет страны, не сможет принять более либеральный закон, чем принятый сейчас”, – добавила глава парламентского комитета.

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