За три года украинцы оформили 2,7 млн ID-карт

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В течение 2016-2018 годов украинцы оформили 2,7 миллиона ID-карт.
Об этом сообщает Государственная миграционная служба в Facebook.
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“За это время произошли важные изменения. Если с 11 января 2016 паспорт нового образца могли оформить только 16-летние граждане (впервые), то сейчас современный и защищенный документ доступен каждому гражданину Украины, а впервые издается в 14 лет”, – говорится в сообщении.
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