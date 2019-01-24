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За три года украинцы оформили 2,7 млн ID-карт

За три года украинцы оформили 2,7 млн ID-карт

В течение 2016-2018 годов украинцы оформили 2,7 миллиона ID-карт.

Об этом сообщает Государственная миграционная служба в Facebook.

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“За это время произошли важные изменения. Если с 11 января 2016 паспорт нового образца могли оформить только 16-летние граждане (впервые), то сейчас современный и защищенный документ доступен каждому гражданину Украины, а впервые издается в 14 лет”, – говорится в сообщении.

Мои fiнансы:  
  • В 2016 году оформлено около 280 тыс. ID-карт,

  • В 2017 году – более 1,1 млн,
  • В 2018 году – более чем 1,3 млн.
По материалам Finance.UA
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