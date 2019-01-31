Святослав Ефремов: психология мошенничества (часть 2)

В первой колонке на finance.ua я затрагивал тему борьбы с корпоративным мошенничеством.

Но, чтобы лучше понять, что собой представляет мошенничество, какие существуют предпосылки для его возникновения и какие есть методы борьбы с ним, необходимо поговорить о психологии мошенничества.

«Треугольник мошенничества» — это наглядная модель взаимосвязи факторов, определяющих, в конечном итоге, совершит ли тот или иной сотрудник компании мошеннические действия.

Тройственность вообще характерна для нашего мира и философских подходов к его осознанию. Аналогично, в любом мошенничестве всегда присутствуют три элемента, представленные сторонами треугольника:

1. Мотив или давление.

2. Возможность для осуществления мошенничества.

3. Оправдание.

Чем длиннее каждая из сторон треугольника, тем сильнее влияние этого фактора на конкретного сотрудника в конкретных обстоятельствах. Соответственно, площадь треугольника отражает риск совершения мошенничества при данной конфигурации факторов.

Разумеется, треугольник мошенничества не может и не должен быть равносторонним. Именно правильная работа с «длинами» его сторон и является секретом успешной борьбы с должностным мошенничеством.

А теперь немного подробнее о каждом из перечисленных элементов.

Мотив или давление

Для того, чтобы человек совершил мошенничество, у него должно быть некое побуждение к действию — мотив или давление. Мотивы могут быть как вполне рациональными, так и совершенно иррациональными, мнимыми и непредсказуемыми.

К рациональным факторам давления, в первую очередь, относятся объективные финансовые потребности сотрудника, вызванные:

• болезнью (его самого или родственника);

• чрезвычайными ситуациями (пожар, потеря ценных активов или источников дохода);

• финансовыми потерями вследствие мошенничества третьих лиц;

• пороками и зависимостями (наркомания, алкоголизм, игромания и т. п.).

Последний пункт заслуживает особого внимания. Допустим, выявить в коллективе алкоголика, наркомана или другого человека с деструктивным поведением не так уж и сложно. Но в эту категорию риска попадают не только сотрудники, сами имеющие зависимости, но и так называемые «созависимые» — заложники зависимостей близких людей. То есть, внешне добропорядочного сотрудника на совершение мошенничества может толкнуть наличие ребенка-наркомана или азартного супруга.

Но еще больший интерес представляют иррациональные факторы давления. Само существование иррациональной составляющей делает все мошенничество, зачастую, сложным для осознания, объяснения и предсказания. Как результат, борьбу с мошенничеством практически невозможно автоматизировать.

«Чтобы поймать преступника, нужно мыслить, как преступник» — классическая формула, отражающая «творческую» составляющую борьбы с мошенничеством.

Например, таким иррациональным фактором может быть жадность, которая не связана ни с какими объективными потребностями человека. Просто у сотрудника в какой-то момент возникает желание вести роскошную жизнь и позволять себе то, чего раньше не мог позволить себе человек его социального статуса.

Казалось бы, добросовестный семьянин и работник, получает достойные деньги, здоров — как такого заподозришь в мошенничестве? Зачем ему пускаться во все тяжкие и прибегать к мошенническим действиям? Но история знает множество случаев, когда единственным мотивом мошенника было просто желание купить роскошную машину, роскошную одежду, дорогие украшения — всё то, чего он не мог иметь в силу своего положения, способностей и талантов.

Кроме того, иррациональными могут быть мнимая недооценка на работе, обида и стремление отомстить начальнику или самой компании. Страх перед увольнением, сопровождающийся желанием обезопасить себя в финансовом плане, также может послужить толчком к совершению мошенничества.

Благоприятная возможность

Для того, чтобы совершить мошенничество, сотруднику должна представиться соответствующая возможность.

Как правило, под такими «возможностями» подразумеваются недостатки внутреннего контроля. На тему анализа и совершенствования контрольной функции написана масса статей и методических материалов — просто потому, что этот аспект бизнеса легче всего поддается измерению и оценке. По этой причине я не буду сильно углубляться в эту тему. Лишь отмечу, что в силу вышеупомянутой тройственности психологии мошенничества акцентировать внимание лишь на ужесточении контроля — в корне неправильно.

Еще одним фактором, создающим благоприятные возможности для совершения мошенничества, но сложнее поддающимся оценке, являются низкая корпоративная культура и трудовая дисциплина. Отсутствие у сотрудников ответственности за свои действия, подотчетности, алгоритмов работы — иными словами, когда каждый сотрудник делает, что считает нужным, а руководство демонстрирует равнодушие к происходящему — является благоприятной средой для возникновения мошеннических схем.

Оправдание

Этот элемент психологии мошенничества является самым иррациональным и сложно поддающимся оценке и измерению. Наверное, поэтому о нем мало задумываются специалисты по экономической безопасности и форензику, фокусируясь на ликвидации возможностей для мошенничества — внедряя правила, регламенты и процедуры, системы наблюдения и тому подобное. При этом оправдание действий мошенника, которое является столь же важным фактором совершения противоправных действий, остается без внимания.

Знаменитый немецкий философ Иммануил Кант сформулировал теорию, согласно которой в сознании каждого человека существует моральный императив. Споры ведутся о том, является ли такой императив врожденным или приобретенным, но, так или иначе, каждый человек понимает, что такое хорошо и что такое плохо.

Соответственно, каждый мошенник, понимая, что совершает неприглядное дело, должен найти для себя причину, почему совершаемое им «плохо» на самом деле «хорошо». Парадоксально, но без такого оправдания мошенничество, как преступление, подразумевающее умысел и сознательные действия, никогда не произойдет!

Наиболее распространенными самооправданиями у наемных работников являются следующие:

1. «Компания мне задолжала», «я делаю для компании больше, чем получаю взамен». Как сказал один человек: «Я не ворую, а возвращаю себе законно заработанное имущество, которое мне недодали на работе». Применяя такое оправдание, сотрудник создает иллюзию, что он, на самом деле, совершает доброе дело — восстанавливает справедливость.

2. «Я сейчас возьму, а потом, когда решу свои проблемы — возмещу нанесенный урон». При всей кажущейся наивности такого оправдания, многие мошенники прибегают к нему, оставаясь порядочными людьми в собственных глазах.

3 «Это меньшее зло». Мошенник рассуждает — да, я поступаю нечестно, но лучше уж пострадает компания, чем у меня заберут жилье (разрушится моя репутация, умрет родственник).

4. «Это капля в море», «это никому не повредит». По мнению мошенника, нанесенный ущерб компании является настолько ничтожным, что даже не заслуживает внимания, при этом сам сотрудник благодаря незаконной выгоде может решить свои проблемы (справиться с давлением).

Психология мошенничества и его предотвращение

Тройственность психологии мошенничества можно сравнить с возникновением пожара, для которого требуется три элемента: горючий материал, кислород, температура. Чем менее горюч материал, тем большая температура требуется для возгорания; чем меньше доступ кислорода, тем более горючим должен быть материал.

Аналогично, площадь треугольника мошенничества будет снижаться, если будет уменьшаться одна из его сторон.

Ни один из факторов мошенничества невозможно свести к нулю, они могут лишь асимптотически приближаться к нему.

Соответственно, концентрируясь только на одной из «сторон» (как правило, это «Возможность»), мы неизбежно придем к ситуации, при которой следующий шаг по ликвидации возможностей для совершения мошенничества будет приводить к ничтожному уменьшению площади треугольника и стоить дороже, чем экономический эффект от его внедрения.

Например, один из знакомых мне бизнесменов дошел до совершенно «концлагерных» мер по обеспечению физической безопасности своего бизнеса. Территорию его предприятия окружали 2 высоких забора, между которыми бегали служебные собаки, досмотры на проходных поражали своей тщательностью.

При этом предприятие было известно в городе своими низкими зарплатами и плохой атмосферой в трудовом коллективе. Соответственно, мошенничество на этом предприятии все никак не удавалось искоренить — ведь расходы на снижение одной «стороны треугольника» обильно компенсировались увеличением других.

В другой ситуации мне довелось общаться с государственным служащим, занимающим высокий пост. Он достаточно откровенно рассказал мне, что через его стол «проходят» миллиарды гривен в год, а его зарплата по штатному расписанию — 5000 гривен. «Соответственно», — сказал мне он, — «либо государство разрешит мне заниматься бизнесом, либо я буду брать взятки». И его поведение вполне предсказуемо — ведь сколько ни трать усилий на проверки и инспекции, мошенничество искоренить не удастся, если мошенник поставлен перед банальным выбором: воровать или выживать.

Таким образом, только комплексное воздействие на все стороны «треугольника мошенничества» может дать максимальный эффект по снижению рисков мошенничества при разумных расходах на такие мероприятия.

Святослав Ефремов, партнер по консалтинговым услугам Kreston GCG