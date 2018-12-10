Святослав Ефремов: теория борьбы с корпоративным мошенничеством (часть 1)

Корпоративное мошенничество (также применяются термины «должностное мошенничество», «внутреннее мошенничество») — одна из крупнейших проблем бизнеса.

Зародившаяся в незапамятные времена, она продолжает оставаться актуальной и в мире постмодерна.

Несмотря на продолжающийся рост информатизации и роботизации производственных процессов и управления, статистика в мировом масштабе остается практически неизменной — в среднем, потери компаний от корпоративного мошенничества эквивалентны 5% выручки. В развивающихся странах этот показатель достигает 15%. А ведь пострадать от корпоративного мошенничества может не только сам бизнес, но и напрямую его акционеры, банки-кредиторы, государство и общество.

Многие компании смиряются с этой действительностью, рассматривая корпоративное мошенничество как некое «стихийное бедствие», и заранее оценивая потери от него как неотъемлемые расходы бизнеса.

Другие бизнесмены не опускают рук и продолжают упражняться в совершенствовании средств контроля, повышении уровня корпоративной культуры и комплайенса. Стараясь, если не искоренить явление корпоративного мошенничества, то хотя бы снизить риски до приемлемого уровня.

Этой колонкой начну цикл материалов о феномене корпоративного мошенничества, его психологических аспектах, разновидностях, а также моровой практике борьбы с ним, которая может заключаться как в препятствовании мошенничеству, так и в расследовании возникших инцидентов.

Сущность корпоративного мошенничества

Мошенничество, в широком смысле — это нарушение имущественных прав любого лица (человека, компании, государства) путем обмана или злоупотребления доверием такого лица.

Соответственно, мошенничество отличается от ограбления тем, что использует обман и сокрытие истинных целей преступника.

Обман подразумевает, что преступник должен создать некую «альтернативную реальность», которая введет в заблуждение окружающих — как для того, чтобы совершить мошенничество, так и для того, чтобы скрывать его после совершения.

Именно обман является ключевым элементом, делающим мошенничество возможным, и именно на разрушение этой «альтернативной реальности» направлены большинство методов борьбы с мошенничеством.

При этом нанесение ущерба при мошенничестве может трактоваться достаточно широко — как безвозмездное завладение чужим имуществом, так и его использование для собственной выгоды или в пользу третьих лиц (соответственно, лишая этих выгод законного выгодополучателя).

В свою очередь, корпоративное мошенничество — это мошенничество, совершенное путем незаконного использования ресурсов компании или полномочий, предоставленных компанией.

Традиционно, в рамках корпоративного мошенничества выделяют три подвида:

1. Коррупция – подкуп, конфликт интересов, принуждение или шантаж.

2. Воровство – прямое присвоение чужого имущества, приобретение активов за чужой счет, использование чужого имущества в личных целях и т. п.).

3. Мошенничество с помощью финансовых и нефинансовых отчетов – искажение каких-либо показателей в интересах мошенника — например, завышение прибыли или объемов производства компании.

Треугольник мошенничества

Совершение корпоративного мошенничества определяет сочетание трех элементов, называемых «треугольником мошенничества», а именно:

1. Мотив или давление – финансовые проблемы, пагубные пристрастия и пороки и т. д.

2. Возможность совершать и некоторое время скрывать факт мошенничества – неэффективный контроль, коррумпированность ответственных лиц и т. д.

3. Возможность внутреннего оправдания мошенником своих действий.

Обнаружить мошенничество

Выявление мошенничества, как правило, осложняется тем, что по своей форме большая часть мошеннических операций практически ничем не отличается от нормальных действий (например, сделок купли-продажи).

По сути, мошенничество базируется на том, что незаконные действия выдаются за законные путем придания им иного значения, чем было на самом деле.

Таким образом, основополагающим этапом мошенничества является сокрытие, без которого любое мошенничество было бы относительно легко выявить.

Сокрытие мошенничества построено на том, что действия по его подготовке, осуществлению, конвертации полученных выгод, а также самому сокрытию таким образом выстраиваются в временном, человеческом и документальном разрезе, чтобы создать видимость нормальной хозяйственной логики.

Соответственно, хотя раскрытие мошенничества требует получения доказательств в отношении всех вышеперечисленных этапов мошенничества, именно доказательство сокрытия является ключевым для обоснования мошеннической логики.

Доказательство сокрытия мошенничества является убедительным подтверждением того, что мошеннические действия имели преднамеренный характер и не дает возможности мошеннику утверждать, что они произошли случайно или без его ведома.

Таким образом, при раскрытии мошенничества ключевым элементом является правильная идентификация и толкование фактов и событий, связанных с мошенничеством, в свете реальной логики этих фактов и событий.

Святослав Ефремов, партнер по консалтинговым услугам Kreston GCG