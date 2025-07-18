Завладел более 260 тыс. гривен, выделенных на разработку проекта противоаварийных работ для музея «Київська фортеця» — Finance.ua
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Завладел более 260 тыс. гривен, выделенных на разработку проекта противоаварийных работ для музея «Київська фортеця»

Криминал
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Завладел более 260 тыс. гривен, выделенных на разработку проекта противоаварийных работ для музея «Київська фортеця»
Завладел более 260 тыс. гривен, выделенных на разработку проекта противоаварийных работ для музея «Київська фортеця»
Временному исполняющему обязанности директора украинского государственного научно-исследовательского и проектного института «УкрНИИпроектреставрация» сообщили о подозрении в завладении 260 тыс. грн, выделенных на разработку проекта противоаварийных работ для музея «Київська фортеця».
Об этом пишет Печерская окружная прокуратура города Киева.
Его подозревают в завладении деньгами, выделенными для разработки проекта противоаварийных работ для музея «Київська фортеця».
По заказу музея «Київська фортеця» проектный институт должен был изготовить научно-проектную документацию для проведения противоаварийных работ Башни № 4 музея «Київська фортеця». Ряд работ, предусмотренных договором, выполнены не были. В то же время руководитель учреждения, которое должно было выполнять работу, не принял меры по доработке проектной документации и приведению ее в соответствие с действующим законодательством.
Установлено, что невыполнены работы на сумму почти 260 тыс. гривен, чем нанесен ущерб музею, который заказал и оплатил эти работы.
Действия временного исполняющего обязанности директора Украинского государственного научно-исследовательского и проектного института «УкрНИИпроектреставрация» квалифицированы по ч. 1 ст. 4 ст. 191 УК Украины — завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное в крупных размерах.
Санкция статьи положения о наказании в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.
По материалам:
Finance.ua
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