Завладел более 260 тыс. гривен, выделенных на разработку проекта противоаварийных работ для музея «Київська фортеця» — Finance.ua

Завладел более 260 тыс. гривен, выделенных на разработку проекта противоаварийных работ для музея «Київська фортеця» Сегодня 16:14 — Криминал

Завладел более 260 тыс. гривен, выделенных на разработку проекта противоаварийных работ для музея «Київська фортеця»

Временному исполняющему обязанности директора украинского государственного научно-исследовательского и проектного института «УкрНИИпроектреставрация» сообщили о подозрении в завладении 260 тыс. грн, выделенных на разработку проекта противоаварийных работ для музея «Київська фортеця».

Об этом пишет Печерская окружная прокуратура города Киева.

Его подозревают в завладении деньгами, выделенными для разработки проекта противоаварийных работ для музея «Київська фортеця».

По заказу музея «Київська фортеця» проектный институт должен был изготовить научно-проектную документацию для проведения противоаварийных работ Башни № 4 музея «Київська фортеця». Ряд работ, предусмотренных договором, выполнены не были. В то же время руководитель учреждения, которое должно было выполнять работу, не принял меры по доработке проектной документации и приведению ее в соответствие с действующим законодательством.

Установлено, что невыполнены работы на сумму почти 260 тыс. гривен, чем нанесен ущерб музею, который заказал и оплатил эти работы.

Действия временного исполняющего обязанности директора Украинского государственного научно-исследовательского и проектного института «УкрНИИпроектреставрация» квалифицированы по ч. 1 ст. 4 ст. 191 УК Украины — завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное в крупных размерах.

Санкция статьи положения о наказании в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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