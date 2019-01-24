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IBM заключила облачный контракт с крупнейшим французским банком

IBM заключила облачный контракт с крупнейшим французским банком

ИТ-корпорация IBM объявила о заключении 8-летнего контракта с крупнейшим французским банком BNP Paribas.

По условиям сделки, кредитная организация будет использовать облачную инфраструктуру американского партнера для предоставления услуг интернет-банкинга в режиме реального времени и мобильных сервисов, а также для цифровой трансформации и повышения эффективности бизнеса.

Финансовую составляющую соглашения стороны не раскрыли. У BNP Paribas в настоящее время насчитывается более 196 тысяч сотрудников, а выручка банка в 2017 году превысила 43 млрд евро.

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По мнению аналитика Pund-IT Чарльза Кинга (Charles King), новая сделка с BNP Paribas означает большое доверие банка к облачному бизнесу IBM.

Он также добавил, что банковская отрасль жестко регулируется, а правила и требования соответствия значительно различаются между странами и регионами. По словам эксперта, у IBM есть все возможности играть на этих мировых рынках.

В последнее время IBM заключила немало облачных контрактов, отсюда и выручка от них в размере 19,2 млрд долларов по итогам 2018 года. Относительно 2017-го доходы компании на этом рынке поднялись на 12% и принесли ей почти четвертую часть выручки.

По материалам internetua.com
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