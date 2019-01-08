IBM представила первый коммерческий квантовый компьютер

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Корпорация IBM представила Q System One — компактный модульный квантовый компьютер, который сами представители компании окрестили «первой в мире интегрированной универсальной квантовой вычислительной системой, разработанной для научного и коммерческого применения». Купить этот компьютер пока нельзя.
Ученые и компании смогут арендовать его в квантовом вычислительном центре, который IBM в ближайшее время откроет в городе Покипси (штат Нью-Йорк, США). В дальнейшем он появится в свободной продаже.
«IBM Q System One — важный шаг вперед в коммерциализации квантовых вычислений, — говорит Арвинд Кришна, старший вице-президент Hybrid Could и директор IBM Research. — Эта новая система имеет решающее значение для расширения квантовых вычислений за стенами исследовательской лаборатории, поскольку мы работаем над созданием практически квантовых приложений для бизнеса и науки».
IBM Q предлагает 20-кубитное вычисление с использованием классических компьютерных компонентов и квантовых решений. Компьютер довольно массивный — это герметичный корпус в форме куба с гранью длинной 2,75 м, который выполнен из боросиликатного стекла толщиной 1,27 см. Помимо квантового процессора в корпусе Q System One располагаются различные управляющие модули, а также система охлаждения.
Выбор материала корпуса, по данным ресурса Engadget, обоснован простотой поддержания необходимой для функционирования устройства температуры — порядка 10 милликельвинов, то есть достаточно близко к абсолютному нулю. Кроме того, конструкция корпуса позволяет предохранять компоненты квантового компьютера от нежелательных вибраций, способных привести к возникновению вычислительных ошибок в процессе его работы.
Несмотря на то что IBM утверждает, что изобретение является первой универсальной системой для квантовых вычислений, у него недостаточно мощности для многих коммерческих целей, пишет TechCrunch. В IBM добавили, что это лишь первая попытка создать систему для решения комплексных проблем и что она поддается апгрейдам.
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