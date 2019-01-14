Местные органы власти в 2018 году заработали 2,5 миллиарда на депозитах - Зубко

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Органы местного самоуправления в 2018 году заработали 2,5 млрд гривен за счет размещения средств на депозитах.
Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко во время пресс-конференции в Киеве.
«Местное самоуправление заработало на депозитных счетах 2,5 миллиарда гривен (за 2018 год – ред.), сберегая их в банковской сфере», – сказал Зубко.
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Он отметил, что местное самоуправление должно воспринимать финансы как инструмент для улучшения жизни населения, а не финансы для хранения на депозитных счетах.
«Вчера мы приняли непростое решение: если местное самоуправление хочет получить финансовый результат на остатках (местных бюджетов), то должно приобрести ценные бумаги, а не просто дотировать банковскую систему. Государство отдает деньги на местный уровень не для того, чтобы дотировать банковскую систему, нам нужны реализованные проекты и чтобы люди чувствовали эти средства на местах»,- сказал Зубко.
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