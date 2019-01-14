Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 87 0

Местные органы власти в 2018 году заработали 2,5 миллиарда на депозитах - Зубко

Местные органы власти в 2018 году заработали 2,5 миллиарда на депозитах - Зубко

Органы местного самоуправления в 2018 году заработали 2,5 млрд гривен за счет размещения средств на депозитах.

Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко во время пресс-конференции в Киеве.

«Местное самоуправление заработало на депозитных счетах 2,5 миллиарда гривен (за 2018 год – ред.), сберегая их в банковской сфере», – сказал Зубко.

Читайте также: Правительство временно запретило размещать свободные средства местных бюджетов на депозитах

Он отметил, что местное самоуправление должно воспринимать финансы как инструмент для улучшения жизни населения, а не финансы для хранения на депозитных счетах.

«Вчера мы приняли непростое решение: если местное самоуправление хочет получить финансовый результат на остатках (местных бюджетов), то должно приобрести ценные бумаги, а не просто дотировать банковскую систему. Государство отдает деньги на местный уровень не для того, чтобы дотировать банковскую систему, нам нужны реализованные проекты и чтобы люди чувствовали эти средства на местах»,- сказал Зубко.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Минрегионбуд
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина