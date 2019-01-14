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Правительство временно запретило размещать свободные средства местных бюджетов на депозитах

Правительство временно запретило размещать свободные средства местных бюджетов на депозитах

Кабинет министров Украины принял постановление, которым ввел временный запрет местным органам власти размещать свободные средства на банковских депозитах. Соответствующий запрет будет действовать до конца 2019 года.

Отмечается, что причиной принятия такого решения стало то, что значительная часть местных советов в течение 2018 года не использовали бюджетные средства в полном объеме. В правительстве считают, что это является свидетельством неэффективного использования бюджетных средств, ведь в случае, если они лежат на банковском депозите, то они не работают в пользу общин.

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После принятия соответствующего постановления средства местных общин должны использоваться более эффективно, говорится в пояснительной записке к постановлению.

Отметим, что накануне сообщалось, что местные органы власти фактически не используют и держат на депозитах в государственных банках 15 миллиардов гривен.

По материалам hromadske.tv
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