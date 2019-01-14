В киевском метро начали устанавливать новые украинские турникеты (фото)

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На станции киевского метро “Площадь Льва Толстого” начали устанавливать новые турникеты отечественного производства, которые начнут работу в тестовом режиме.
Об этом сообщила пресс-служба КП “Киевский метрополитен” в Фейсбуке.
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“Оборудование будет работать для прохода пассажиров, которые пользуются бесконтактными банковскими карточками для оплаты проезда. Это позволит провести качественную проверку функционала техники в условиях киевского метрополитена, а также перераспределить пассажиропотоки для удобства пассажиров (режим “fast line”)”, – говорится в сообщении.
После завершения тестирования и в случае положительных результатов работы данная модель турникетов может появиться и на других станциях столичного метрополитена.
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