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В киевском метро начали устанавливать новые украинские турникеты (фото)

В киевском метро начали устанавливать новые украинские турникеты (фото)

На станции киевского метро “Площадь Льва Толстого” начали устанавливать новые турникеты отечественного производства, которые начнут работу в тестовом режиме.

Об этом сообщила пресс-служба КП “Киевский метрополитен” в Фейсбуке.

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“Оборудование будет работать для прохода пассажиров, которые пользуются бесконтактными банковскими карточками для оплаты проезда. Это позволит провести качественную проверку функционала техники в условиях киевского метрополитена, а также перераспределить пассажиропотоки для удобства пассажиров (режим “fast line”)”, – говорится в сообщении.

После завершения тестирования и в случае положительных результатов работы данная модель турникетов может появиться и на других станциях столичного метрополитена.

По материалам lb.ua
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