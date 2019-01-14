Binance открыла внебиржевую площадку для обмена криптовалют

Криптовалютная биржа Binance присоединилась к всеобщему течению последнего времени и в эту среду объявила об открытии собственного внебиржевого сервиса, передает Сегодня.

В отличие от предложения некоторых других компаний в этом пространстве, OTC-площадка Binance позволит осуществлять обмен исключительно между криптовалютами без привлечения фиата, но делать это с большими объемами, чем позволяет основной стакан биржи.

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Binance не уточняет, какие именно активы будут торговаться на новой платформе, лишь сообщая о доступности “множества криптовалют, представленных на бирже”. Списание и зачисление средств будет осуществляться напрямую через основные счета пользователей на бирже.

В качестве основных преимуществ заключения сделок на своей OTC-платформе Binance называет все то, чем могут похвастаться аналогичные сервисы конкурирующих компаний: возможность быстрого обмена крупного объема криптовалют и предварительного определения цены исполнения, а также приватность, которая обеспечивается заключением сделок вне основной книги заявок.

К настоящему моменту собственные внебиржевые сервисы успел открыть целый ряд криптовалютных фирм, в том числе Bittrex, Coinbase, OKEx, Huobi, Circle, itBit, Kenetic Capital, Genesis Trading и SFOX.