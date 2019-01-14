Швейцарский банк открыл сервис криптовалютных переводов

Частный швейцарский банк Falcon реализовал возможность осуществления переводов и хранения криптовалют.

Об этом говорится в пресс-релизе, передает Сегодня.

Согласно публикации, индивидуальные и институциональные клиенты банка смогут переводить и получать поддерживаемые криптовалюты с помощью отдельных кошельков, а также конвертировать цифровые валюты в фиатные. На первом этапе сервис будет поддерживать всего четыре криптовалюты: биткоин, Bitcoin Cash, Ethereum и Litecoin.

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Falcon заявляет, что благодаря его последним инициативам для выпускаемых на блокчейне активов становится доступен полный спектр банковских услуг. Помимо прочего, банк включает криптовалюты в портфельную и налоговую отчётность.

“Falcon воспользовался очередной возможностью, чтобы показать себя лидером пространства цифровых активов, соединив традиционный приватный банкинг с инновационными финансовыми решениями”, – заявил CEO компании Мартин Келлер.

Также банк предлагает услугу хранения криптовалют, которая, согласно пресс-релизу, прошла проверку сторонних аудиторов, соответствует требованиям противодействия отмыванию денег и идентификации клиентов.

В 2017 году Falcon получил разрешение Управления по надзору за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA) на работу с криптовалютными активами.