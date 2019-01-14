За три года в мире стало в семь раз больше биткоин-банкоматов (инфографика)

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Число установленных в мире биткоин-банкоматов выросло на 700% за три года.
Если в начале 2016 года в мире было установлено более 500 банкоматов, то уже в 2018 их количество превысило 2000. По состоянию на 1 января 2019 года в мире установлено 4128 криптоматов.
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Согласно сведениям Coin ATM Radar, в среднем в мире устанавливается ежедневно четыре биткоин-банкомата. Однако активнее всего они устанавливались весной прошлого года.
Больше всего таких устройств установлено в США (56%; 2348 устройств). В Европе есть 970 криптоматов (23% от общемирового показателя).
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