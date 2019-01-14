ОАЭ и Саудовская Аравия решили создать общую криптовалюту

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В Абу-Даби было заявлено об инициативе о создании совместной криптовалюты с целью укрепить стратегическое партнерство между странами Саудовской Аравии и Обьединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщает эмиратское информационное агентство WAM.
В заявлении отмечается, что на начальном этапе использовать криптовалюту смогут только центробанки и коммерческие банки обеих стран. Целью внедрения криптовалюты называется облегчение трансграничных платежей.
На ее примере власти ОАЭ и Саудовской Аравии планируют изучить блокчейн-технологию, провести оценку рисков в сфере кибербезопасности и проанализировать влияние криптовалют на финансовые рынки.
Были приняты еще 6 инициатив, самые значимые: решение упростить двусторонние таможенные процедуры между странами; решение провести совместные учения по оценке устойчивости поставок жизненно важных товаров в случае кризиса или стихийного бедствия. ОАЭ и Саудовская Аравия относятся к членам Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.
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