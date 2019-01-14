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Швейцария разработает аналог SWIFT, чтобы обойти санкции США против Ирана

Швейцария разработает аналог SWIFT, чтобы обойти санкции США против Ирана

Швейцария начала создавать собственный межбанковский канал, который позволит заменить систему SWIFT и обойти антииранские санкции США.

Об этом рассказал посол Швейцарии в Иране Маркус Лейтнер.

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«Мы работаем над собственным прямым финансовым каналом связи между Швейцарией и Ираном, независимым от европейского механизма SPV», – передает слова посла иранское агентство Mehr.

Лейтнер напомнил, что для продолжения сотрудничества с Ираном в секторе финансов Европа создает межбанковский канал связи (SPV), на замену SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и проведения платежей).

«Несмотря на то, что Швейцария не является членом Европейского союза, мы внимательно следим за процессом создания SPV», – добавил посол.

Он отметил, что «швейцарская сторона убеждена в необходимости соблюдения условий ядерного соглашения», отметив, что «европейские страны стремятся сохранить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) (по иранской ядерной программе)».

По материалам ua.news
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