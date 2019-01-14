Швейцария разработает аналог SWIFT, чтобы обойти санкции США против Ирана

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Швейцария начала создавать собственный межбанковский канал, который позволит заменить систему SWIFT и обойти антииранские санкции США.
Об этом рассказал посол Швейцарии в Иране Маркус Лейтнер.
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«Мы работаем над собственным прямым финансовым каналом связи между Швейцарией и Ираном, независимым от европейского механизма SPV», – передает слова посла иранское агентство Mehr.
Лейтнер напомнил, что для продолжения сотрудничества с Ираном в секторе финансов Европа создает межбанковский канал связи (SPV), на замену SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и проведения платежей).
«Несмотря на то, что Швейцария не является членом Европейского союза, мы внимательно следим за процессом создания SPV», – добавил посол.
Он отметил, что «швейцарская сторона убеждена в необходимости соблюдения условий ядерного соглашения», отметив, что «европейские страны стремятся сохранить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) (по иранской ядерной программе)».
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