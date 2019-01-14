Waymo построит фабрику по переоборудованию автомобилей в беспилотники

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Компания Waymo, специализирующаяся на создании беспилотных автомобилей, объявила о масштабном расширении производственных мощностей.
Компании удалось договориться с властями штата Мичиган, где находится «колыбель американского автопрома» Детройт, о строительстве крупной фабрики площадью 18,5 тыс. квадратных метров, на которой будут работать свыше 400 сотрудников.
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Руководство Waymo планирует инвестировать в новую фабрику $13,6 млн, создав в штате минимум 100 рабочих мест. Если же компания сможет задействовать свыше 400 работников, то получит от MEDC еще $8 млн на развитие и поддержку проекта.
«Это будет первая в мире фабрика, которая будет заниматься исключительно серийным выпуском автономных автомобилей четвертого уровня (Level 4)» — отметили в Waymo.
Waymo не является автопроизводителем полного цикла — на новом производстве будут переоборудовать серийные автомобили других брендов, устанавливая необходимое для достижения автономного передвижения аппаратное (радары, сканеры, камеры, датчики) и программное обеспечение.
В данный момент компания использует в качестве основы гибридный минивэн Chrysler Pacifica и электрический кроссовер Jaguar I-Pace.
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